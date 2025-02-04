Стало известно число зарегистрированных в Крыму трудовых мигрантов в прошлом году

По данным отдела трудовой миграции управления по вопросам миграции МВД по Республике Крым, в регионе в прошлом году было зарегистрировано примерно 11 тыс. трудовых мигрантов. Об этом сообщает «Крым 24».

Уточняется, что данный показатель более чем на 40% меньше, чем годом ранее.

Отмечается, что на полуострове трудовых мигрантов можно поделить на три ветви: граждане государств ЕЭС, рабочие по патенту и высококвалифицированные специалисты. Наибольшую часть иностранных работников составляют мужчины трудоспособного возраста от 25 до 50 лет.

Ранее сообщалось, что российские бизнесмены внесли предложения по сфере найма трудовых мигрантов.