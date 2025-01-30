Стало известно, что Бондарчук выйдет из совета директоров «Ленфильма»

У «Ленфильма» на протяжении 2024 года дважды менялось руководство. Этот год начался с того, что Бондарчук также захотел уйти с должности председателя совета директоров киностудии. Вся чехарда с руководителями происходит на фоне крайне нестабильного финансового состояния «Ленфильма». Росимущество, которое владеет данной организацией, уже готовит соответствующее распоряжение.

Представитель Бондарчука Далакян объяснила его уход сильной занятостью. Режиссер, по ее словам, ушел с этого поста еще в конце прошлого года, а сейчас данный шаг только официально оформляется.

Ранее сообщалось, что фотографию известного актера Дмитрия Певцова убрали из фойе театра «Ленком Марка Захарова». Об этом сообщил сам артист. Он связал это с враждой с нынешним руководством этого учреждения.