Стало известно, что грозит «гуру пикапа» Алексу Лесли и его последователям

В Москве началась волна задержаний последователей инфобизнесмена Алекса Лесли, обвиняемого в подстрекательстве к домогательствам. В беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» юристы и психологи оценили ситуацию, раскрыв методы и возможные последствия для паствы гуру.

Первым в цепочке задержаний оказался 32-летний житель Тульской области, который на камеру приставал к женщинам в центре столицы. По данным МВД, мужчина действовал по методичкам «тренера». Также в Москве, по данным телеграм-каналов, задержали еще двоих ловеласов, которые грязно пикапили девушек. Однако связаны ли они с курсами Лесли, пока наверняка неизвестно.

Тем временем СК уже возбудил уголовное дело против самого Лесли по статье о склонении к изнасилованию. Поводом стали многочисленные жалобы на его учеников, которые устраивали «флешмобы» с непристойными прикосновениями к незнакомкам. Сам блогер, по данным источников, находится за границей — предположительно в Польше или Франции.

Психолог Анастасия Валуева в интервью объяснила опасность таких тренингов. По ее словам, под видом «искусства соблазнения» учеников учат манипуляциям и подавлению воли. Женщина в данном случае для последователей Лесли — не личность, а трофей, что приводит к искажению восприятия отношений и социальной изоляции.

Юрист Владимир Комсолев уточнил правовые последствия для участников. Действия учеников могут квалифицироваться как насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ) или мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП). За публикацию видео с домогательствами грозит ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни.

Эксперты прогнозируют ужесточение контроля за тренинговой индустрией после этого скандала. Депутаты уже готовят законодательные инициативы по регулированию коучинговых программ.

Ранее адвокат оценил, удастся ли «секс-гуру» Алексу Лесли избежать наказания за домогательства в Москве.