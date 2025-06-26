Послал учениц отомстить мужчинам: удастся ли «секс-гуру» Алексу Лесли избежать наказания за домогательства в Москве

Возмущение медиапространства и москвичек, которых домогаются ученики «секс-гуру» Алекса Лесли, продолжает расти. После жалоб и написанных заявлений в полицию он послал своих учениц лапать в ответ незнакомых мужчин и снимать это на видео, вероятно, желая избежать наказания за призывы к насилию. Кроме того, коуч опубликовал видео с участием Ксении Собчак, которая ранее крайне негативно высказалась в его адрес. Подробнее — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Его метод — слепить уголовное дело

Журналистка Ксения Собчак крайне эмоционально отреагировала на новость о домогательствах учеников Алекса Лесли в центре Москвы. Лесли учил последователей тому, что мужчины должны были «взять за задницу», увести в туалет и надругаться над девушкой, а якобы из-за того, что молодые «пикаперы» не выполнили все шаги — девушки остались недовольны. Собчак записала видео, в котором отметила, что «его основная компетенция — это до сих пор не быть в тюрьме».

По словам журналистки, Лесли почему-то решил, что он «по-прежнему сексуальный гуру, а не ходячий архив с артефактами эпохи, когда мужчинам казалось, что харизма — это громкий голос и неотвратимость». А метод «секс-гуру» заключается в том, чтобы «слепить из неуверенного пацана уголовное дело и отправить его тренироваться на прохожих».

Фото: [ соцсети ]

Сам Лесли в ответ на осуждения журналистки опубликовал видео, на котором выполняет свое «упражнение», а Собчак в нем — та самая подопытная, которую «пикапер» трогает за пятую точку. При этом «секс-гуру» подметил, что реакция Ксении — голова в пол — это подчинение и ведомая позиция, а также флирт.

Женский «ответ» мужчинам

В сети предполагают, что перформанс, устроенный его ученицами, которые вышли на улицы и стали лапать мужчин в ответ, — это спланированный ход самого Лесли. Таким образом «секс-гуру» решил избежать наказания, отметив, что девушек теперь тоже надо «наказать». Однако в России не предусмотрена уголовная ответственность за приставания к совершеннолетним женщинам на улицах, сообщила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» адвокат Яна Воробьева.

Единственная статья Уголовного кодекса, которую теоретически можно было бы рассматривать, — это статься 135 УК РФ (развратные действия), пояснила эксперт.

«Однако она применяется исключительно в случаях, когда противоправные действия совершаются в отношении несовершеннолетних. Если же речь идет о приставаниях к совершеннолетним, то такие действия не являются уголовно наказуемыми, при отсутствии насилия, угроз, принуждения или других квалифицирующих признаков», — продолжила адвокат.

Фото: [ istockphoto.com ]

На практике за подобные действия может наступить административная ответственность — по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), если поведение нарушает общественный порядок и выражает явное неуважение к обществу (например, навязчивое приставание, провокационное поведение, словесные оскорбления, провокационная съемка без согласия).

«Факт съемки и публикации видео без согласия может повлечь отдельную ответственность — в рамках Гражданского кодекса за нарушение права на изображение (ст. 152.1 ГК РФ). В этом случае потерпевшая вправе требовать удаления видео, компенсации морального вреда и извинений», — заключила Воробьева.

Ранее были раскрыты причины странного поведения дочери Успенской, живущей затворницей в Крыму.