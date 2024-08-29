СМИ Франции: Павел Дуров попросил уведомить близкого к Макрону миллиардера о своем положении

В день задержания основатель мессенджера Telegram Павел Дуров попросил уведомить о своем аресте французского миллиардера Ксавье Ньеля. Отмечается, что бизнесмен имеет непосредственное отношение к президенту страны Эммануэлю Макрону. Об этом в четверг, 29 августа, сообщили французские СМИ.

Другие французские издания пишут о том, что при задержании Дуров заявлял о своих отношениях с лидером государства.

Ньель является основателем и владельцем местной телекоммуникационной группы Iliad, которая владеет дочерним предприятием — оператором связи Free.

Отмечается, что по французским законам при задержании человек может вызвать своего адвоката, хранить молчание, обратиться к доктору или попросить рассказать о ситуации доверенному лицу.

Ранее сообщалось о том, что политолог Маркс считает арест Дурова попыткой подавления свободы слова в Telegram.