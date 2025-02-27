Стало известно, что сделают с ротвейлером, напавшим на мать и ребенка на Урале

Ротвейлеру три года, рассказали пострадавшей соседи хозяйки пса. В семье пса очень любят и отказываться от него не намерены даже после инцидента. По словам пострадавшей, она не настаивает на усыплении, но хотела бы справедливости в вопросе. Она напомнила, что случай не первый: в 2024-м породистый питомец забежал на чужой участок и напал на женщину.

Собеседница канала рассказала, что ей не согласились оплатить психолога для сына после пережитого. При этом ей приходилось закрывать от пса ребенка на протяжении получаса, ведь собака никого к себе не подпускала, а продолжала кидаться.

Увести животное смогли соседи: ротвейлера приманили колбасой, а мать и ребенок в это время забежали в машину к неравнодушному горожанину. Он также снимал происходящее на камеру.

Напомним, что СК начал проверку после нападения собаки на женщину в Свердловской области.