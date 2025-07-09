Стало известно, что случилось с квартирой Старовойта в Петербурге

РИА Новости сообщило , что в квартире экс-главы Минтранса РФ Романа Старовойта, который, по предварительной версии следствия, покончил с собой, сейчас ведутся ремонтные работы. Апартаменты находятся в петербургском жилом комплексе премиум-класса с видом на Неву.

По данным источника в правоохранительных органах, одна из квартир, принадлежавшая семье Старовойта, расположена в доме на Малоохтинском проспекте. Эту информацию подтвердила консьерж, отметив, что бывший министр транспорта «иногда приезжал» в этот дом.

Со слов консьержки, ремонт в квартире начался недавно, около месяца-двух назад. У входа в квартиру, расположенную на восьмом этаже, действительно заметна строительная пыль.

Согласно декларации о доходах за 2021 год, когда Старовойт был губернатором Курской области, его супруге и двум несовершеннолетним детям принадлежала квартира площадью 165,1 кв. м. В том же году он сообщил о разводе.

Аналогичная трехкомнатная квартира, но на 11-м этаже, с такой же площадью выставлена на продажу на одном из сайтов недвижимости за 47 млн руб. В объявлении указано, что из панорамных окон открывается захватывающий вид на Неву с проплывающими катерами, яхтами и пароходами, а также на мост Петра Великого, Смольный собор, Спас на Крови, Исаакиевский собор, Петропавловскую крепость и другие известные памятники архитектуры.

В понедельник Старовойт был снят с должности министра транспорта. Он занимал этот пост с мая 2024 года, а до этого был губернатором Курской области. Позже в тот же день его тело было найдено в личном автомобиле в Одинцовском районе Подмосковья.

Ранее эксперт пояснил вероятные скрытые мотивы поступка Старовойта.