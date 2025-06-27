Стало известно, что суда при проходе Ормузского пролива стали выдавать себя за китайские и российские

Суда, которые проходят через Ормузский пролив, стали выдавать в эфир странные радиосообщения. Они пытаются выдать себя за российские либо китайские. Об этом сообщило агентство Reuters.

За период с 12 по 24 июня из района Ормузского пролива начали поступать странные сигналы. Отмечено 101 сообщение от 55 судов. Они радируют фразы «принадлежит Китаю» и «российская нефть». Экипажи считают, что после таких сигналов заметно снижается вероятность попасть под удар. По их мнению, Иран не станет проводить атаки на принадлежащие КНР и России суда, в то время как суда западных стран могут быть атакованы.

В качестве примера приведен контейнеровоз Yuan Xiang Fa Zhan под флагом Панамы. Он во время маршрута в Пакистан при проходе через Ормузский пролив транслировал радиопередачу «PKKHI all Chinese», что в переводе означает «Все китайское». Контейнеровоз Kota Cabar под флагом Сингапура радировал, что «судно не связано с Израилем» во время прохождения через акваторию Красного моря.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас выразила серьезную обеспокоенность потенциальным блокированием Ираном Ормузского пролива, назвав такой шаг крайне рискованным. Она отметила, что это создаст крайне неблагоприятную ситуацию для всех заинтересованных сторон.