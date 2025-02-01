Стало известно ежегодное число жителей РФ, переехавших в Китай

В Поднебесной активно растут русскоязычные общины, которые могут стать важным инструментом для продвижения экономических интересов России. Ключевыми мотивами переезда россиян в КНР являются поиск работы и создание собственного дела. По данным статистики, ежегодно в Китай переезжает около 11 тыс. граждан РФ. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Уточняется, что в настоящее время в Поднебесной проживают около 50 тыс. граждан РФ.

Отмечается, что в нулевые Китай превзошел Россию по уровню доходов, привлекая предпринимателей из России, высококвалифицированных специалистов, а также женщин, вступающих в браки с китайскими гражданами. Повысилась и популярность китайского высшего образования среди отечественных студентов.

Подчеркивается, что число граждан РФ в Китае продолжает увеличиваться. Так, около 50% россиян, находящихся в Китае, старше 15 лет, получили образование выше среднего, а почти 30% окончили вузы. Данный показатель ниже среднекитайского, однако русскоязычные сообщества могут стать действенным инструментом для развития экономических связей между Москвой и Пекином.

Ранее сообщалось, что лидеры России и Китая обсудили крупные совместные проекты.