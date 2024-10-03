Стало известно, где находятся Пугачева и Галкин* после обострения на Ближнем Востоке

О местоположении артистов Аллы Пугачевой и Максима Галкина* публикуется противоречивая информация. В СМИ отмечали, что звезды якобы покинули Израиль в начале недели, еще до начала обострений. Однако KP.RU выяснил, что исполнительница и юморист не живут на еврейских землях уже с весны.

Алла Борисовна, ее муж и дети проживают на постоянной основе в другом месте. Известно, что звездная пара уезжала на Кипр, оттуда в Латвию, а после их след затерялся в пучине разной информации. Оказалось, семья часто появлялась в Израиле всегда, однако с весны их было не видно.

«Алла Пугачева, ее дети, ее муж уехали еще в октябре 2023 года, когда здесь стало неспокойно. И все. Постоянно они здесь больше не жили. Говорили, что ее видели у нас весной. Но постоянно семья Пугачевой живут где-то в другом месте», — отметил русскоязычный блогер из Израиля.

Как отмечает КП, нередко сами супруги публикуют фотографии, которые вводят общественность в заблуждение относительно местоположения.

Дети Пугачевой и Галкина* обучаются в международной школе и дистанционно по российской программе, и, если верить последним данным, живут на Кипре со звездной мамой. Юморист тем временем катается по гастролям в ОАЭ и намерен поехать в США. К слову, в штатах также находится еще одна часть земли артистки.

Ранее сообщалось, что лидер группы «Дюна» Рыбин и певица Сенчукова призвали лишить Пугачеву имущества в России.

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов