Стало известно, как будет проходить осенний призыв в России

В РФ еще не заработал реестр воинского учета, поэтому осенний призыв на военную службу будет проходить по старым правилам.

Повестки призывникам отправят обычным способом, сообщил в интервью РИА Новости глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.

Реестр воинского учета начнет работать только после Нового года, добавил он.

Напомним, что единый цифровой реестр воинского учета представляет собой электронную базу данных военнообязанных в РФ. Она делится на две части. Первая — это реестр воинского учета, а вторая — Реестр направленных повесток.

Туда вносится информация из МВД, ФНС, ФСБ, органов местного самоуправления, организацией и Росреестра.

Ранее сообщалось о том, что на Украине мужчин забрали в военкомат за песни на русском языке.