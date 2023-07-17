Стало известно, как добиться увеличения зарплаты на работе по найму
HR-эксперт Алферова объяснила, что нужно делать, чтобы зарабатывать больше
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Каждый сотрудник может сам повлиять на уровень своей зарплаты. Как именно, рассказала эксперт по рынку труда и HR-вопросам, HRD-специалист Яна Алферова.
По ее словам, оптимальный вариант взаимодействия — когда работодатель предусматривает для сотрудника индивидуальный план развития.
«Работодатель должен постоянно встречаться с сотрудником в рамках оценки его результатов. В этом индивидуальном плане должны быть прописаны компетенции, которые сотруднику нужно нарастить. Также обсуждается то направление, в котором нужно развиваться», — пояснила Алферова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Когда сотрудник и работодатель коммуницируют, уточнила собеседница, работник может маневрировать внутри одной компании и повышать свою заработную плату. При этом необязательно «метить в начальники» и брать на себя больше ответственности.
«Например, если работник не заинтересован в движении по карьерной лестнице, но хочет больше зарабатывать, он может развить какие-то компетенции и брать дополнительные задачи, выходить с какими-то инициативами к руководству. Работодателю зачастую выгоднее доплатить ему определенную сумму денег, чем брать кандидата с внешнего рынка на полную ставку, который обойдется гораздо дороже», — пояснила Алферова.
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