Стало известно, как добиться увеличения зарплаты на работе по найму

Каждый сотрудник может сам повлиять на уровень своей зарплаты. Как именно, рассказала эксперт по рынку труда и HR-вопросам, HRD-специалист Яна Алферова.

По ее словам, оптимальный вариант взаимодействия — когда работодатель предусматривает для сотрудника индивидуальный план развития.

«Работодатель должен постоянно встречаться с сотрудником в рамках оценки его результатов. В этом индивидуальном плане должны быть прописаны компетенции, которые сотруднику нужно нарастить. Также обсуждается то направление, в котором нужно развиваться», — пояснила Алферова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Когда сотрудник и работодатель коммуницируют, уточнила собеседница, работник может маневрировать внутри одной компании и повышать свою заработную плату. При этом необязательно «метить в начальники» и брать на себя больше ответственности.

«Например, если работник не заинтересован в движении по карьерной лестнице, но хочет больше зарабатывать, он может развить какие-то компетенции и брать дополнительные задачи, выходить с какими-то инициативами к руководству. Работодателю зачастую выгоднее доплатить ему определенную сумму денег, чем брать кандидата с внешнего рынка на полную ставку, который обойдется гораздо дороже», — пояснила Алферова.

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