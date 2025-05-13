Стало известно, как именитые экстрасенсы монетизировали веру людей в чудо

Звезды магической «Битвы сильнейших» оказались в центре внимания, что использовали для продвижения своих услуг и товаров. KP.RU узнала , как именно это устроили.

Новый сезон «Битвы сильнейших» привлек внимание зрителей, и многие экстрасенсы начали зарабатывать на своей популярности, предлагая платные консультации и открывая магазины с магическими атрибутами.

К примеру, эпатажный Александр Шепс, победитель 14-го сезона шоу, открыл магазин в Москве, где цены на амулеты варьируются от 1500 до 175 тысяч рублей. Однако некоторые клиенты выражают недовольство, утверждая, что такие покупки могут обернуться разочарованием. Тем не менее продажи идут. Покупают даже «Таро Шепса и Керро» за пять тысяч рублей.

Брат экстрасенса Олег также предлагает магические услуги, но с более доступными ценами и бесплатными консультациями. Однако, как пишут звездные обозреватели, за этой доступностью скрывается сбор информации о клиентах через социальные сети, что создает иллюзию экстрасенсорных способностей.

Влад Череватый, другой участник шоу, предлагает услуги от 30 тысяч рублей за очищение жилья до миллиона за личную консультацию.

На фоне этого бизнеса в Госдуме рассматривают законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг, что может ограничить деятельность экстрасенсов.

Ранее сообщалось, что названа главная цель борьбы с рекламой эзотерических услуг в России.