Стало известно, как могут наказать депутата Дидарова за оскорбление женщин-водителей

Сослану Дидарову, депутату парламента Северной Осетии, который позволил себе оскорбительные высказывания в адрес женщин-водителей, назвав их «силиконовыми телками с опилками в голове», грозит потенциальное наказание. Юридические последствия возможны, если проверка выявит признаки нарушения закона, пояснил автоюрист Лев Воропаев в интервью «Газете.Ru».

По словам Воропаева, российское законодательство предусматривает ответственность за действия, направленные на возбуждение вражды, в том числе по гендерному признаку. Статья 20.3.1 КоАП РФ предусматривает для физических лиц штрафные санкции в размере от 10 до 20 тыс. руб., либо административный арест на срок до 15 суток. В случае повторного нарушения наступает уже уголовная ответственность в соответствии со статьей 282 УК РФ.

Воропаев подчеркнул, что при установлении признаков противоправного деяния, виновное лицо может быть привлечено к ответственности, как в рамках административного, так и уголовного кодекса.

Недавно в телеграм-канале «Осторожно, новости» появилась информация о жалобах жителей Владикавказа на высказывания Дидарова. В своих аккаунтах в социальных сетях депутат назвал женщин, управляющих автомобилем, «силиконовыми телками с опилками в голове».

Дидаров призвал мужчин, «покупающих права» для своих жен и дочерей, обеспечить им изучение ПДД, утверждая, что дорожное движение во Владикавказе стало причиной «невроза» у водителей. Позднее Дидаров попытался смягчить ситуацию, заявив, что его высказывание о «силиконовых телках» относится не только к женщинам, но и к мужчинам.

