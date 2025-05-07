Стало известно, как может ответить РФ на возможный удар ВСУ по Красной площади 9 мая

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с Инфо24 рассказал, как может ответить Россия на атаку ВСУ по параду на 9 мая.

По словам эксперта, Россия незамедлительно ударит по центрам принятия решений в Киеве, если ВСУ устроят атаку на Москву во время празднования 80-летия Победы. Дандыкин считает, последняя массовая атака БПЛА говорит о моральном упадке Зеленского. Также он не исключил, что все это тренировка перед планируемой диверсией.

«И, конечно же, все это он (Зеленский. — Прим. ред.) делает не сам, ему помогают его западные партнеры, прежде всего Великобритания, Франция, Германия, страны Прибалтики и другие. Их главная задача — это насолить России в День Победы», — резюмировал Дандыкин.

Напомним, вечером 6 мая на подлете к Москве сбили несколько украинских беспилотников. Мэр Сергей Собянин делал официальное заявление об атаке.