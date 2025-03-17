Стало известно, как может ответить Россия на отправку войск НАТО на Украину

Военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с « Инфо24 » рассказал, к чему может привести отправка западных войск на Украину.

Как напомнил эксперт, Россия неоднократно предупреждала о последствиях в случае размещения войск из стран НАТО. Кроме того, подчеркивалось, что отправленные бойцы не могут считаться миротворцами, как в этом пытается убедить весь мир Запад.

«По сути, это вмешательство военного блока НАТО в украинский кризис на стороне киевского режима, которое будет означать начало войны между Альянсом и Россией», — пояснил Дандыкин.

Военный эксперт также считает, что западные войска могут разместить во Львове, Одессе и в Киеве. Там есть стратегически важные объекты, а значит, они могут стать целями. По его словам, Россия не сможет дать гарантии безопасности для иностранного контингента: в случае продолжения СВО удары будут продолжаться по военным объектам ВСУ.

Ранее военный эксперт рассказал, чем может ответить Россия на массированную атаку дронов.