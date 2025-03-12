Агент хоккеиста Александра Овечкина Глеб Чистяков рассказал сайту aif.ru, как в странах Запада относятся к русским спортсменам в НХЛ и за ее пределами.

По словам Глеба Чистякова, в хоккейной Лиге и вне организации к русским спортсменам всегда относились хорошо. Политика редко становилась яблоком раздора среди игроков, да и в русофобии никого не замечали.

«Многие русские игроки являются лидерами или одними из лидеров своих команд, на матчи с их участием ходят болельщики», — добавил Чистяков.

По мнению агента Овечкина, русская самоотдача и упорство в спорте скорее восхищают иностранцев, чем становятся предметом неприязни.

Напомним, Александр Овечкин успешно продолжает карьеру за пределами России. Он выступает за команду «Вашингтон Кэпиталз». За годы деятельности звезда хоккея забросила 886 шайб. Этот результат близок к рекорду канадца Уэйна Гретцки, который забросил 894 шайбы.

Ранее сообщалось, что американский хоккеист белорусского происхождения стал гражданином России.