Стало известно, как начать высыпаться, определив свой тип сна

Согласно исследованию, опубликованному в журнале PLOS Biology, все нарушения сна можно разделить на пять основных типов. Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова в беседе с KP.RU объяснила , как идентифицировать свой профиль и улучшить качество отдыха. Каждый тип требует индивидуального подхода к коррекции.

Первый тип — «Вечный недосып». Характеризуется долгим засыпанием, частыми ночными пробуждениями и утренней разбитостью. Такой профиль сигнализирует о повышенном риске тревожности и депрессии. Решение: исключить кофеин после обеда, добавить утреннюю физическую активность и провериться на апноэ.

Второй тип — «Сплю достаточно, но устаю». При 7-8 часах сна сохраняется дневная сонливость. Это указывает на недостаток глубоких стадий сна или дефицит витаминов. Поможет строгий график отхода ко сну до 23:00, отказ от гаджетов за 1-2 часа до сна и проверка уровня витамина D и B12.

Третий тип — «Сплю с таблеткой». Сон возможен только со снотворным. Длительный прием таких препаратов нарушает естественные процессы восстановления мозга. Врач рекомендует использовать их короткими курсами по 2-4 недели, создать идеальные условия для сна: темнота, прохлада в спальне, вечерние прогулки.

Четвертый тип — «Короткий сон». Менее 6 часов регулярно. Это прямой путь к нарушению метаболизма, ожирению и диабету. Даже +30 минут сна ежедневно улучшат концентрацию. Ключевое решение — стабилизация циркадных ритмов через одинаковое время подъема и отхода ко сну, включая выходные.

Пятый тип — «Рваный сон». Многократные пробуждения ночью держат нервную систему в напряжении. Следует исключить алкоголь и избыток жидкости перед сном, контролировать уровень сахара в крови. Помогает умеренная физическая нагрузка днем — ходьба, плавание, упражнения.

Качество сна, как напомнила Павлова, важнее его количества. Определение персонального «сонного профиля» позволяет точно устранить причины плохого отдыха вместо борьбы с симптомами. При сохранении проблем более месяца рекомендуется консультация сомнолога или эндокринолога.

