Стало известно, как накажут разгромившего могилу Маслякова вандала

Родственники Александра Маслякова обратились в правоохранительные органы в связи с нападением на могилу телеведущего. Вандала задержали и доставили на допрос, сообщается в Telegram-канале КВН.

Задержанным, совершившим нападением на могилу Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище оказался молодой человек 20 лет. Охрана передала вандала полиции, семья покойного обратилась к правоохранителям с просьбой наказать задержанного за вандализм на месте погребения.

«Администрация кладбища и семья Александра Васильевича уже подали заявление в полицию. Крест восстановлен, и все необходимые меры приняты для обеспечения безопасности на территории кладбища», — сообщается в Telegram-канале КВН.

Задержанному грозит до трех месяцев ареста, штраф на сумму не меньше 40 тысяч рублей либо исправительные работы. Он обвиняется по ст. 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения», передает РИА Новости.

По словам источника в правоохранительных органах, злоумышленник был доставлен в отделение полиции в неадекватном состоянии.

Напомним, могила Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище подверглась нападению.