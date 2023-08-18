Стало известно, как правильно покупать и использовать презервативы

Презерватив создает препятствие сперматозоидам, чтобы исключить беременность, а также защитить от различных заболеваний, передающихся половым путем. Его правильное использование – залог успеха в предохранении, но часто люди забывают о рекомендациях и пускаются во все возможные эксперименты.

Наиболее частая ошибка в использовании презерватива – это покупка на сторонних сервисах, по объявлению или оптом по скидке. Можно нарваться на истекший срок годности или испорченную упаковку. Такой латекс будет бесполезен, к тому же спровоцирует аллергическую реакцию.

«У презервативов есть не только срок годности, но и правила хранения, которые нужно соблюдать. Держать одну штучку в кармане джинсов на всякий случай нельзя. Упаковка просто сотрет слой резины, которая при трении просто порвется. Тогда защита не сработает вовсе», – объясняет корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-андролог Кирилл Карпенко.

Также не нужно кидать его в сумочку, кошелек, косметичку и на приборную панель автомобиля. Упаковка презерватива хоть и прочная, но от высоких температур изделие портится и быстро приходит в негодность.

Многие не знают, что у презерватива есть «та» и «не та» сторона, при надевании резинки должны легко раскручиваться, а само изделие прилегать к коже полноценно. Поэтому важно выбрать размер корректно. Воздух, который собирается в презервативе, необходимо выпустить, иначе он просто порвется в процессе акта.

«Конечно, нельзя надевать два презерватива сразу или использовать их дважды, стирать в машинке или на руках, использовать один и тот же для разных половых актов даже с одним партнером. Последнее чревато раздражениями, молочницей и дисбактериозом», – уточнил эксперт.

Ранее мы рассказывали, какие обследования нужны мужчинам, даже если ничего не беспокоит.