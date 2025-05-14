Полет закончился операцией: у пассажирки выпала печень после приступов кашля

Женщина после полета обратилась к врачам с гематомой и вздутием живота — оказалось, что у нее выпала печень из-за сдержанного кашля. Об этом пишет Baza.

Обычное желание не мешать другим пассажирам во время перелета обернулось для женщины опасной грыжей и операцией. Ольга (имя изменено) летела на отдых, когда на высоте ее начали мучить сильные приступы кашля. Из вежливости она сдерживала позывы, и, как оказалось позже, это стоило ей здоровья. На фоне резкого давления в салоне самолета и напряжения мышц у женщины произошел разрыв боковой брюшной стенки. Через образовавшийся проём частично вышла печень.

Поначалу тревожные симптомы проявлялись лишь в виде боли и синяков, но через пару месяцев живот начал деформироваться. Ольга обратилась к врачам только спустя три месяца, когда заметила сильное вздутие в правом боку. Медики диагностировали боковую грыжу, устранение которой требует сложного хирургического вмешательства.

Ситуацию усугубляло то, что грыжевое отверстие находилось рядом с реберной дугой и позвоночником — стандартную сетку невозможно было установить. Пациентке назначили операцию, но сначала она должна была похудеть. В итоге вмешательство прошло успешно.

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