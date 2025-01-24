Максим Григорьев, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, представляющий Общественную палату Российской Федерации, рассказал на неформальной встрече членов Совета Безопасности Организации Объединённых Наций о массовых убийствах мирных жителей в городе Селидово, которые были совершены Вооруженными силами Украины.

Он сообщил, что казни совершались на глазах у мирных жителей, при этом под удар попадали целые семьи.

«Жители Селидова подробно рассказывают о том, как их собственных матерей, отцов, сыновей, дочерей, друзей и соседей расстреливали украинские военнослужащие тогда, когда город находился под их контролем. Эти убийства нередко совершались прямо на глазах опрошенных нами жителей города» — сказал он.

Григорьев также обратил внимание на то, что события, имевшие место в Селидове, соответствуют критериям военных преступлений, установленным международным гуманитарным правом и Женевскими конвенциями. Он подчеркнул, что такие преступления не имеют срока давности, что свидетельствует о тяжести совершенных украинскими боевиками нарушений.

Ранее эвакуированная из освобожденного российскими военными в октябре прошлого года города Селидово женщина вспомнила, как украинские солдаты убили всех ее родственников.