Украинские боевики убили родственников эвакуированной из Селидово пенсионерки

Эвакуированная из города Селидово женщина в беседе с RT вспомнила, как украинские солдаты убили ее родственников.

Собеседница канала вспомнила, как она с мужем пряталась в девятиэтажке во время обстрелов ВСУ. В помещениях не было света, воды, отопления, а стекла выбило. Спать приходилось в коридоре один на один с холодом и шумом.

Когда обстановка стала еще обостреннее, у семьи появилась возможность эвакуироваться. Супруги быстро согласились покинуть Селидово на территорию, подконтрольную России. Выезжать пришлось на огромной скорости: кругом летали ракеты и дроны. Во время очередных таких ударов погибли родственники собеседницы. Они находились в частном доме, по которому ВСУ целенаправленно били артиллерией.

«Кумовья наши переселились из квартиры в дом… Мы им говорили: «Уходите», ведь у моей дочери дом так разбили. Они не послушали. А вчера крестница перезвонила. Папа ее как-то жив остался. Он вышел в момент прилета. А мама, брат, невестка и их сын погибли. Все погибли», — еле сдерживая слезы вспоминает переселенка.

Ранее стало известно, что украинские силы перебрасывают резервы в Торецк.