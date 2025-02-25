Ветеринар рассказал о состоянии кошки, спасенной со скалы в Крыму

У кошки Муси, которую спасли со скалы в Крыму неподалеку от Ласточкина гнезда, не обнаружили никаких внешних повреждений. Об этом сообщило РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Крыму турист сбросил со смотровой площадки, которая находится на скале Ласточкино гнездо, кошку Мусю. Животное там жило на протяжении 10 лет. Живодер выбросил Мусю с 40-метровой высоты. После этого злоумышленника задержали. Кошка была поднята со скал спасателями, после чего ее осмотрела ветеринар и не нашла у нее никаких видимых травм.

«Никаких видимых повреждений нет», — указала она.

Затем ветеринар добавила, что животное будет помещено на несколько дней в стационар для наблюдения. Только после этого врачи смогут уверенно сказать, что для нее все обошлось благополучно.

Ранее сообщалось, что мужчина, выкинувший кошку с площадки, до этого был зарегистрирован в психиатрической клинике. Он не смог дать внятного объяснения своему поступку. В отношении подозреваемого было начато уголовное производство по факту жестокого обращения с животными.