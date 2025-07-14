Стало известно, какая записка стала основанием для приостановки американской помощи Киеву

Военная помощь Украине со стороны США была приостановлена после того, как министр обороны США Пит Хегсет получил служебную записку от своего заместителя по политическим вопросам Элбриджа Колби. Об этом стало известно газете The Wall Street Journal (WSJ).

В документе, ставшем причиной резкого изменения политики Вашингтона, Колби предупредил, что продолжение масштабных военных поставок Киеву может критически истощить арсеналы Пентагона, поставив под угрозу обороноспособность самих Соединенных Штатов.

Согласно данным источников, заместитель министра обороны настаивает на переориентации ресурсов американской армии на противостояние с Китаем, который Вашингтон считает главной стратегической угрозой. Это мнение нашло поддержку среди части военного руководства, что привело к приостановке поставок зенитных ракет и боеприпасов на Украину 2 июня.

Решение Пентагона создало неожиданный конфликт с Белым домом, поскольку ранее президент США Дональд Трамп неоднократно обещал увеличить объемы военной помощи Киеву, особенно в части поставок оборонительных вооружений.

Ранее издание Politico сообщило, что глава Пентагона Пит Хегсет игнорирует попытки Киева связаться с ним.