Стало известно, какие операции российские банки могут считать подозрительными

Банки считают подозрительными любые операции, которые выходят за рамки типичного поведения клиента, рассказал в интервью RT частный инвестор Федор Сидоров.

Например, если человек обычно пользуется онлайн-платежами, но внезапно начинает снимать крупные суммы через банкомат — это может вызвать вопросы. Особенно если операции происходят в необычное время (например, ночью) или в другом городе.

По словам эксперта, лимиты на снятие наличных зависят от типа карты и условий банка. Для снятия 200 тыс. руб. может потребоваться несколько операций (например, по 50 тыс. руб.), если не превышен суточный лимит.

Для крупных сумм в несколько миллионов рублей Сидоров порекомендовал заранее обратиться в офис банка и оставить заявку. Некоторые банки не выдают без предварительного уведомления суммы от 100 тыс. руб.

«Часть банков не выдает без предварительной заявки уже от 100 тыс. руб. В этом случае оператор идентифицирует клиента по паспорту и выдаст средства без ограничений. Так удастся избежать блокировок операций, карты или банковского счета — уже типичных действий банков в противодействии мошенническим действиям», — объяснил эксперт.

Он добавил, что, если операция заблокирована, следует немедленно связаться с банком для выяснения обстоятельств.

