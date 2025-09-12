Стало известно, какие операции российские банки могут считать подозрительными
Инвестор Сидоров назвал причины, по которым банки могут заблокировать карты
Банки считают подозрительными любые операции, которые выходят за рамки типичного поведения клиента, рассказал в интервью RT частный инвестор Федор Сидоров.
Например, если человек обычно пользуется онлайн-платежами, но внезапно начинает снимать крупные суммы через банкомат — это может вызвать вопросы. Особенно если операции происходят в необычное время (например, ночью) или в другом городе.
По словам эксперта, лимиты на снятие наличных зависят от типа карты и условий банка. Для снятия 200 тыс. руб. может потребоваться несколько операций (например, по 50 тыс. руб.), если не превышен суточный лимит.
Для крупных сумм в несколько миллионов рублей Сидоров порекомендовал заранее обратиться в офис банка и оставить заявку. Некоторые банки не выдают без предварительного уведомления суммы от 100 тыс. руб.
«Часть банков не выдает без предварительной заявки уже от 100 тыс. руб. В этом случае оператор идентифицирует клиента по паспорту и выдаст средства без ограничений. Так удастся избежать блокировок операций, карты или банковского счета — уже типичных действий банков в противодействии мошенническим действиям», — объяснил эксперт.
Он добавил, что, если операция заблокирована, следует немедленно связаться с банком для выяснения обстоятельств.
