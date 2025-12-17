Зумеры стали чаще экономить на свиданиях из-за высоких цен

Современная российская молодежь активно меняют культуру свиданий, пишет «Лента.ру». На фоне общего роста цен, высокой стоимости аренды жилья и нестабильности на рынке труда зумеры стали более финансово осмотрительными и начали экономить на ухаживаниях. Об этом свидетельствует исследование дейтинг-сервиса Twinby.

Вместо традиционных походов в рестораны и дорогих подарков молодые люди все чаще выбирают свидания по средствам, или так называемый «аффордейтинг».

Популярными форматами у молодых россиян стали обычные прогулки, совместный кофе навынос, просмотр фильмов дома или общение через видео-звонки. Чувства и интерес теперь измеряются не стоимостью счета, а вниманием, честностью и уважением к личным границам.

Эксперты считают, что эта тенденция связана не только с экономией, но и с глубокой переоценкой жизненных ценностей, которую запустила пандемия коронавируса.

Скромные свидания стали новой нормой, за которой стоит осознанность, а не бедность. Многие молодые люди, особенно девушки, стали с подозрением относиться к чрезмерно шикарным и дорогим ухаживаниям, так как видят в них возможную попытку манипуляции или демонстрацию статуса, которая воспринимается как фальшь.

Главным мерилом успешности свидания для зумеров становится эмоциональный комфорт и возможность быстро раскрепоститься, быть собой. Неформальные, недорогие форматы встреч как раз снимают лишнее напряжение, связанное с высокими ожиданиями и официальностью.

Философия «аффордейтинга» отражает ключевые ценности этого поколения: устойчивость, справедливость и равноправие.

В частности, для многих зумеров окончательно устарела идея о том, что мужчина обязательно должен платить за свидание. Внимание и искренний интерес теперь ценятся неизмеримо выше, чем условная стоимость вечера.

