Стало известно, какую сумму будут делить Алсу и Абрамов при разводе

Адвокат Александр Добровинский в беседе с URA.RU прокомментировал суд о разделе имущества Алсу и Яна Абрамова.

Очередной суд между звездой и предпринимателем состоится 21 марта. По словам адвоката Добровинского, представляющего юридические интересы Абрамова, речь может идти о сумме 20-30 млрд.

«Сторона Алсу заявила некоторое количество имущества. Я все выслушал, услышал и теперь, когда знаю, что хочет госпожа Абрамова, я очень хорошо понимаю, как мне действовать. Думаю, что я сопротивление сломал, покажу мускулы. Ожидания от процесса очень хорошие», — заинтриговал адвокат.

Однако, по словам юриста, на суде могут возникнуть и сюрпризы. Здесь Добровинский также решил умолчать о подробностях.

Также собеседник напомнил, что у Алсу и Абрамова есть недвижимость в России в Великобритании. По данным адвоката, бывшие супруги общаются, а бизнесмен в полной мере обеспечивает троих детей. По этой причине споров об алиментах нет.

Напомним, что певица Алсу и Ян Абрамов официально развелись в августе 2024 года спустя 18 лет брака.

Ранее стало известно, почему Алсу до сих пор не может начать новую жизнь после развода с Абрамовым.