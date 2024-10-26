Стало известно, когда стартует горнолыжный сезон в Подмосковье

Горнолыжный сезон в Московской области может быть открыт в конце ноября или начале декабря. Об этом со ссылкой на представителей горнолыжных курортов сообщает РИА Новости.

На горячей линии спортивного парка «Волен» отметили, что многое будет зависеть от погодных условий, пообещав за неделю опубликовать информацию о дате открытия на сайте и в соцсетях.

Важно, чтобы установилась стабильная температура на уровне минус трех градусов как днем, так и ночью. Это позволит сохранить искусственный снег на склонах, добавили представители горнолыжного курорта.

Примерно в конце ноября — начале декабря откроются склоны горнолыжного клуба Леонида Тягачева.

Открытие горнолыжного курорта «Яхрома» запланировано на конец декабря. Точная дата будет зависеть от погоды.

Если снег выпадет вовремя, и склоны будут подготовлены, то горнолыжный курорт откроется в 20-х числах месяца, уточнили «Яхромы».

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