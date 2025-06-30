Стало известно, когда в Московский регион вернется тепло

На этой неделе москвичей ждут резкие погодные изменения — от аномально низкого давления и холода до комфортного летнего тепла. Подробный прогноз представила синоптик Татьяна Позднякова. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, самым холодным днем будет понедельник, когда ожидается +11...+13°C, сильный ветер до 17 м/с и рекордно низкое давление, вторник-среда — постепенное потепление до +16...+21°C, но сохранится облачность и дожди, уже в четверг наступит летнее тепло (+23...+25°C). Однако в выходные вновь ожидается небольшое похолодание до +20...+22°C без существенных осадков.

Метеоролог добавила, что такие перепады могут сказаться на самочувствии метеозависимых людей, состоянии дорог и коммуникаций и работе дачников и огородников.

По ее мнению, несмотря на временное ухудшение погоды, к концу недели москвичей ждет комфортное лето. Главное — пережить холодный старт недели с рекордно низким давлением.

Ранее стал известен прогноз погоды в Москве и Подмосковье на неделе с 1 по 6 июля.