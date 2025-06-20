Стало известно, когда в Москве запустят беспилотный поезд метро

В рамках Петербургского международного экономического форума заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов поделился с РБК информацией о развитии автономных транспортных систем в столице, включая инновационные решения для метрополитена.

Согласно заявлениям чиновника, городские власти надеются уже в конце текущего года приступить к тестированию беспилотного поезда в московском метро. На начальном этапе он будет курсировать по ночам, без пассажиров, для отладки работы в реальных условиях.

Он также уточнил, что разработкой беспилотного поезда занимается та же команда, которая создала беспилотный трамвай. Этот трамвай, как ожидается, начнет курсировать по маршруту в сентябре-октябре, где присутствие человека будет носить исключительно наблюдательный характер, с возможностью экстренного вмешательства.

Вице-мэр подчеркнул, что «аналогов такому трамваю с точки зрения технических возможностей и беспилотного управления в мире не существует». В дальнейшем планируется запустить второй трамвай, а к 2030 году около трети или даже 40% трамвайного парка станет полностью автономным.

Ранее сообщалось, что сбой произошел на железнодорожной станции в Подмосковье.