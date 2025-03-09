Стало известно, когда в России наступят длинные выходные за счет 8 марта и 23 февраля

Россиян ожидают продолжительные выходные в 2025 году с 8 по 11 мая и с 12 по 15 июня. Об этом РИА Новости сообщил депутат Государственной думы РФ, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, продолжительные выходные связаны с переносом нерабочих дней, которые выпали на праздники 23 февраля и 8 марта. Так, 23 февраля в этом году пришлось на воскресенье, а 8 марта — на субботу.

Депутат подчеркнул, что 8 мая будет объявлен выходным днем в качестве переноса 23 февраля, а 13 июня станет выходным в результате переноса 8 марта.

Принятое правительством постановление о переносе выходных направлено на оптимизацию рабочего времени. Нилов подчеркнул, что общее количество нерабочих дней в 2025 году при этом останется неизменным.

В 2025 году сотрудники, работающие по пятидневному графику, смогут рассчитывать на 118 выходных дней и 247 рабочих дней.

Согласно действующему законодательству РФ, сотрудники получают зарплату в полном объеме независимо от количества рабочих и праздничных дней в месяце. Это значит, что даже в короткие месяцы, с меньшим количеством рабочих дней, работники могут рассчитывать на стабильный доход. Труд в выходные и праздничные дни оплачивался по двойной ставке.

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