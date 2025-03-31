Стало известно, когда восстановят работу приложения «Мосметро»

Работа всех сервисов столичного метров России будет восстановлена в самое ближайшее время, об этом в своем телеграм-канале сообщило агентство «Интерфакс».

Издание сослалось на информацию, полученную от департамента транспорта Москвы. В этом ведомстве заверили, что работы по восстановлению нормального доступа к приложению «Метро Москвы», штатному пополнению карт «Тройка» и так далее, уже ведутся. Их проведут в самый кратчайший срок.

«Московский метрополитен работает штатно. Вся инфраструктура, в частности, кассы, терминалы оплаты и пополнения карт, турникеты, информационные и медиаэкраны, работают в привычном режиме», — заверили в дептрансе.

Ранее сообщалось, что сайт Московского метрополитена подвергся взлому. При переходе на сайт «Мосметро» открывается сайт «Украинской железной дороги» на украинском языке. Вероятно, сайт «Мосметро» и инфраструктура учреждения подверглись атаке украинских хакеров.