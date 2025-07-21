Стало известно, когда завершится «дождливый марафон» в Подмосковье

Москвичам, жителям Подмосковья и гостям региона придется запастись терпением и зонтами — по прогнозам синоптиков, дожди в регионе продлятся как минимум до четверга. Об этом Общественной службе новостей сообщила главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.

Циклон, накрывший столичный регион, продолжает диктовать погодные условия. Ливни, по прогнозу Поздняковой, могут местами усилиться ночью, с 21 на 22 июля. Уже за прошедшую ночь на ВДНХ выпало 28 миллиметров осадков, что приближается к рекордным значениям для этого времени года.

Далее, во вторник и среду, дожди станут менее интенсивными, но будут продолжаться. Температура воздуха днем составит 22-24 градуса, что соответствует климатической норме для июля. Однако сплошная облачность и повышенная влажность создадут ощущение прохлады.

Перелом в погоде наступит в четверг. К выходным в Московский регион может вернуться настоящее жаркое лето.

«То есть уже в выходные дни в Москву вернется жаркая погода. Поэтому первую половину недели нам нужно просто переждать. А потом будем, что называется, просыхать от этих дождей», — резюмировала собеседница издания.

В пятницу и субботу синоптик обещает ясную погоду без осадков с дневной температурой 25-28 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 12-15 градусов, что характерно для ясной летней погоды.

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