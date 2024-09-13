Стало известно, кому с 1 октября повысят пенсии

С 1 октября некоторым пенсионерам повысят пенсии. О том, кого коснется повышение пенсионных выплат, в интервью РИА Новости рассказала эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих.

По ее словам, повышенные пенсии с октября начнут получать бывшие сотрудники таких ведомств, как ФСБ, СК, ФСИН, МВД, Росгвардия и МЧС. Также будут повышены пенсии пожарных и работников таможни.

Пенсии военных пенсионеров со званием рядовых, сержантов, старшин и прапорщиков увеличатся в диапазоне 1,3 до двух тысяч рублей. Пенсионерам со званиями от офицера до полковника прибавят 2,5-4 тысячи рублей.

На повышенные пенсии также могут рассчитывать граждане, вышедшие на пенсию по выслуге лет, и бывшие военнослужащие, принимавшие участие в спецоперации. Также повышение пенсий коснется пенсионеров, вышедших на заслуженный отдых в августе этого года.

Ранее Мособлдума приняла закон об увеличении доплат одиноко проживающим пенсионерам.