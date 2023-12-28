Стало известно, кто из пенсионеров получит дополнительную выплату перед Новым годом

Эксперт Сергей Власов пояснил, что небольшие денежные доплаты будут поступать пенсионерам, имеющим определенный почетный статус. Например, по его словам, выплату могут получить ветераны труда, труженики тыла, пострадавшие от репрессий, дети войны на региональном уровне. При этом эксперт подчеркнул, что стоит помнить – приятный бонус перед праздником является выплатой за январь следующего года.

Прибавка к пенсиям начнет поступать на карты с 27 декабря, это уже решенный властями вопрос, при идеальном раскладе 28 декабря пенсионеры получат последние начисления. Сумма составит от 649 до 820 рублей, размер прибавки зависит от региона проживания.