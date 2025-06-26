Стало известно, кто сыграет главную роль в ремейке «Моей прекрасной няни»

Стало известно, что запланированы съемки фильма, который выступит ремейком «Моей прекрасной няни». Об этом сообщил телеграм-канал «Звездач».

По имеющимся данным, новый сериал станет носить название «Няня Оксана». По сюжету, главную героиню после приезда в Москву бросает ее жених. После этого девушка устраивается ухаживать за тремя детьми в семье овдовевшего бизнесмена-ресторатора.

«Несмотря на схожесть некоторых элементов сюжета с „Моей прекрасной няней“, создатели заявили, что это будет самостоятельная картина», — указал микроблог.

Ранее сообщалось, что телеведущую «Первого канала» Гузееву заподозрили в мошенничестве с виллами на Бали. Полиция получила заявления от шести граждан, которые требуют проверить ее на возможное участие в мошеннической схеме. По версии пострадавших россиян, Гузеева была связана с аферой, из-за которой они потеряли сотни тысяч долларов. Речь идет о рекламе, которую актриса делала в своих соцсетях.