Вильфанд назвал небывалой температуру в апреле в Московском регионе

В Центральной России установилась уникальная погода с рекордно высокими температурами, включая ночные показатели. Такие значения для апреля наблюдаются впервые, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, аномально теплая погода продержится в регионе до вторника, 22 апреля.

В ночь на субботу, 19 апреля, в Москве температура составит 12–14 градусов тепла. В остальное время — 15 градусов и выше, отметил синоптик.

«Настоящая июньская погода, небывалая в прямом смысле этого слова, потому что впервые наблюдается», — заявил Вильфанд.

В последние дни суточные максимумы температуры были побиты в Москве, Смоленске, Ярославле, Липецке и других городах Центрального федерального округа (ЦФО). В частности, в столице в пятницу, 18 апреля, воздух прогрелся до 23,2 градусов, что превысило рекорд, установленный в 1921 году.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что на север европейской части России придет теплый воздух из района Средиземного моря.