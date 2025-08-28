Стало известно, куда россияне летали летом чаще всего

Согласно данным исследования, проведенного сервисом «Авиасейлс» и предоставленного «Ленте.ру», летом 2025 года граждане России посетили 159 государств, что на две страны больше, чем за тот же период годом ранее.

Аналитики отметили, что наиболее популярным направлением среди россиян оказалась одна из стран бывшего Советского Союза — Узбекистан, принявший на себя 23% от общего числа международных авиарейсов. В числе других востребованных направлений оказались Турция (11%), Армения (10%), Грузия (6%), Киргизия (6%), Таджикистан (6%), Белоруссия (5%), Азербайджан (5%), Казахстан (4%) и Китай (3%).

В исследовании также подчеркивается существенный рост популярности ряда направлений по итогам летнего сезона 2025 года. Заметно увеличилась доля авиаперелетов в Марокко (на 70%), Японию (на 60%), на Шри-Ланку (на 59%), во Францию (на 55%), в Египет (на 45%) и Китай (на 33%).

