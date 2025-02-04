Стало известно место прощания с основателем батальона «Арбат» Саркисяном

Основатель батальона «Арбат», президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян, который трагически погиб в результате взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве, будет похоронен 7 февраля на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом говорится в сообщении батальона, опубликованном в соцсетях.

Прощание с Саркисяном пройдет 6 февраля с 16:00 до 21:00 мск. Похоронная церемония состоится 7 февраля. Она начнется в 10:00 мск.

В понедельник, 3 февраля, в ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве произошел взрыв. Минимум четыре человека пострадали. Известно, что при взрыве погиб еще один мужчина, который мог оказаться смертником.

По информации телеграм-канала «112», исполнителем убийства мог оказаться ранее судимый выходец из Армении. По предварительной информации, ему было 55 лет.

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по статьям об убийстве, покушении на убийство и незаконном обороте оружия (ст. 105, ст. 30 и ст. 222 УК РФ). Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что погибшего Армена Саркисяна преследовали на Украине. СБУ накануне выдвинула против него обвинения.