Стало известно, могут ли украинские БПЛА долететь до Новосибирска

Исполнительный директор КБ «Спектр» Андрей Братеньков в беседе с Om1 Новосибирск рассказал , могут ли украинские БПЛА достичь города.

1 июня несколько российских регионов, включая Иркутскую область, подверглись атакам беспилотников. Это первый случай, когда БПЛА достигли Сибири с начала СВО. По данным СМИ, дроны могли запускать из грузовиков, чьи водители, возможно, не знали о грузе.

Эксперт Братеньков рассказал, что украинские дроны могут долететь до Новосибирска, однако это вряд ли будет выгодной и чем-то оправданной атакой. По его словам, уже существуют БПЛА, способные преодолеть 5000 км. Есть ли они в распоряжении у ВСУ неизвестно.

«Это тяжелый и дорогой БПЛА. Но не настолько дорогой, как истребитель F-16», — пояснил специалист.

Братеньков подчеркнул, что защита города-миллионника и области в целом должна быть комплексной. Важно обнаруживать угрозы за 30 км минимум от охраняемых объектов и создавать цифровое поле для отслеживания. Также нужно усилить систему ПВО, чтобы предотвратить новые вражеские налеты.

Напомним, что, по предварительным данным, дроны могли запускать из грузовиков, чьи водители, возможно, не знали о грузе. Ранее появилось предположение, как начиненные дронами ВСУ фуры проникли в Россию.