Стало известно, можно ли наказать соседей за запах еды из квартиры

Проблема навязчивых запахов еды из соседской квартиры – распространенная бытовая головная боль. Однако привлечь соседей к ответственности за такие ароматы законодательство не позволяет, как пояснил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Он подчеркнул, что действующее право не регулирует подобные ситуации, и использование кухни для приготовления пищи является абсолютно законным правом каждого жильца. Об этом сообщает NEWS.ru.

Эксперт конкретизировал: как бы сильно ни раздражали кулинарные запахи, нет правовых оснований для жалоб или санкций. Доказать в суде, что ароматы готовки нарушают чьи-либо права, крайне затруднительно, если вообще возможно. Это создает правовой вакуум вокруг проблемы, делая юридические пути ее решения бесперспективными.

По его мнению, в качестве практического выхода нужно начинать с простого разговора с соседями. Зачастую люди не подозревают, что их кулинарные эксперименты доставляют кому-то дискомфорт, и диалог может разрешить ситуацию мирно. Если же разговор не приносит результата, Бондарь рекомендует обратиться в управляющую компанию с просьбой проверить состояние общедомовой вентиляционной системы – возможно, именно ее неисправность усиливает распространение запахов.

