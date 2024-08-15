Стало известно, на какие провокации идут ВСУ под Курском

Украинские боевики устраивают провокации в Курской области — они перемещаются на автомобилях местных жителей и наряжаются в гражданское. Об этом в четверг, 15 августа, сообщил военный корреспондент Александр Сладков в своем телеграм-канале.

«Солдаты противника, когда запахло жареным, начали переодеваться в гражданское платье и перемещаться на отобранных у местных жителей машинах», — написал военкор.

По словам Сладкова, украинские диверсанты иногда проводят операции в российской военной форме. Военкор напомнил, что режим контртеррористической операции (КТО), который действует в регионе, помогает выявлять и пресекать такие действия армии ВСУ.

Режим КТО введен на территории Брянской, Курской и Белгородской областей для предотвращения диверсионно-террористических угроз со стороны ВСУ. Во время действия операции допускается усиление охраны общественного порядка, в том числе проверка документов, удостоверяющих личность, отбуксировка транспортных средств, ограничение физических лиц в пребывании на отдельных участках и объектах.

Ранее сообщалось о том, что семейная пара из Курской области пролежала шесть часов в своем автомобиле после ранения, пока их не обнаружили российские военные.