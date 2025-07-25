Стало известно, на сколько ЦБ может снизить ключевую ставку в следующий раз

Экономисты ожидают очередного снижения ключевой ставки Банком России на заседании 12 сентября. По прогнозу Игоря Балынина, доцента Финансового университета при правительстве РФ, с вероятностью 68% регулятор уменьшит ставку до 17%. Об этом пишет «Газета.Ru».

Согласно прогнозу специалиста, после значительного снижения на два процентных пункта в июле маловероятно, что в сентябре ЦБ сделает шаг более чем на один пункт. Вероятность сохранения текущего уровня в 18% Балынин оценивает в 27%, а более существенного снижения до 16-16,5% — всего в 5%.

Балынин исключает возможность повышения ставки на плановых заседаниях в 2025 году. По его мнению, Банк России, начавший цикл смягчения денежно-кредитной политики еще в июне, будет продолжать этот курс в среднесрочной перспективе. В сентябре же показатель могут снизить до 17%.

Решение 25 июля, когда ставка была снижена сразу на 2 пункта до 18%, стало важным сигналом для рынков. Ранее стало известно, как на это отреагировали банки.