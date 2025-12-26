Стало известно, насколько повысят цены на проезд в Петербурге с 2026 года

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга рассматривает очередное повышение цен на проезд в общественном транспорте, пишет «Фонтанка». Согласно планам, с января 2026 года тарифы могут вырасти в среднем на 10%.

Если инициатива будет утверждена, то разовый проезд в метро (жетон) будет стоить 95 руб. (сейчас около 86 руб.), стоимость проезда на наземном транспорте (трамвае, троллейбусе, автобусе) поднимется 88 руб.

Карта «Подорожник» и Единая карта петербуржца (ЭКП) позволит оплачивать поездку 66 руб. Первая поездка по пересадочному тарифу в течение 90 минут будет стоить 66 руб., вторая — 14 руб., третья и последующие — бесплатно. Единый билет на 90 минут будет стоить 106 руб.

Существенно вырастет стоимость проездных билетов длительного пользования, включая месячный единый (метро + наземный транспорт) — 4938 руб., месячный комбинированный (трамвай, троллейбус, автобус) — 3329 руб., месячный билет на метро — 3638 руб., месячный билет на автобус — 2648 руб.

Власти города планируют сохранить меры поддержки для наиболее уязвимых категорий граждан. Льготные тарифы для студентов и школьников останутся «замороженными» на нынешнем уровне. Однако месячный единый именной льготный билет (для пенсионеров и других федеральных льготников) подорожает на 5,3%, до 839 руб.

В Комитете по тарифам основными причинами повышения тарифов назвали необходимость увеличения зарплат работникам наземного транспорта и потенциальное ограничение использования труда мигрантов.

Кроме того, отмечается, что экономически обоснованный тариф на перевозку в Петербурге составляет около 130 руб. за поездку, до которого нынешние цены не дотягивают даже после планируемого роста.

В 2025 году цены на проезд уже повышались дважды: в январе на 15% и летом на 6,5%. Таким образом, за два года стоимость поездки по карте «Подорожник» и ЭКП может вырасти в общей сложности почти на 30%.

