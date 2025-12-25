В петербургский университет профсоюзов нагрянули с обысками

Следственное управление МВД по Фрунзенскому району города возбудило уголовное дело по факту пропажи денежных средств в особо крупном размере.

Отмечается, что рано утром в здание университета прибыли сотрудники полиции, чтобы изъять финансовую и бухгалтерскую документацию. Поводом для этого стало обращение временного руководства вуза, которое, вступив в должность, не обнаружило подтверждения целевого расходования примерно 20 млн руб.

В материалах уголовного дела, возбужденного по факту крупного мошенничества, фигурирует сумма в 26,9 млн руб. Эти средства, по версии следствия, были похищены в период с марта 2021 по февраль 2025 годов.

Речь идет о бюджетных деньгах, выделенных университету Министерством науки и высшего образования и Министерством труда на реализацию научных проектов.

Следствие полагает, что фактические расходы на проведение работ были значительно завышены. Дело возбуждено в отношении неустановленных лиц из числа бывшего руководства университета.

Расследование проходит на фоне уже идущих судебных процессов, связанных с деятельностью вуза. Ранее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск прокуратуры об изъятии в пользу государства зданий университета, его общежития и гимназии.

Генеральная прокуратура обвиняла бывшего ректора Александра Запесоцкого в незаконном присвоении государственного имущества, а также в нецелевом использовании средств университета — в том числе на оплату семейных поездок и приобретение недвижимости. Сам Запесоцкий эти обвинения отрицал.

