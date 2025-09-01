Сотовые операторы начали предоставлять безлимитный доступ к мессенджеру MAX

Сотовые операторы начали предоставлять безлимитный доступ к российскому мессенджеру MAX. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минцифры России.

Так, безлимитный доступ к национальному мессенджеру начали предоставлять операторы МТС, «Билайн», «Мегафон» и Т2. Отмечается, что такая возможность есть у абонентов, оформивших безлимитный трафик на мессенджеры.

До этого сообщалось, что в мессенджер интегрировали технологию «Госключ». Это позволит пользователям подписывать электронные документы прямо в приложении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у него появился канал в MAX.