Стало известно, насколько вырастет маткапитал в 2026 году

Правительство РФ утвердило параметры индексации материнского капитала и других социальных выплат на 2026 год. Как сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РФ, материнский капитал будет увеличен на 6,8%.

Для семей, которые не получали выплату на первого ребенка, размер материнского капитала на второго ребенка составит 974,1 тыс. руб.

Также вырастет единовременное пособие, выплачиваемое при рождении ребенка, — его размер достигнет 28 773 руб. На финансирование единого пособия для семей с детьми планируется направить около 1,76 трлн руб.

Отдельно предусмотрено 119 млрд руб. на специальную семейную выплату для родителей, воспитывающих двух и более детей.

С 1 февраля 2026 года будет проведена плановая индексация ежемесячных денежных выплат для различных льготных категорий граждан.

Ранее глава комитета Государственной думы РФ по труду и социальной политике Ярослав Нилов рассказал об индексации пенсий в октябре.