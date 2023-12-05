Стало известно, о чем пойдет речь во время визита Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ

Кремль рассказал, о чем Владимир Путин планирует поговорить с представителями Сайдовской Аравии и ОАЭ во время предстоящего визита. Об этом сообщает РИА Новости .

По данным пресс-службы Кремля, 6 декабря российский президент встретится с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Во время переговоров лидеры стран планируют обсудить не только взаимное сотрудничество, но и проблему конфликта на Ближнем Востоке.

Также Владимир Путин пообщается с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, также являющимся председателем Совета министров страны. Речь пойдет о торговых и экономических отношениях, а также о взаимный инвестиционных проектах. Планируется обсудить и отношение к актуальным международным вопросам.