Стало известно о деталях встречи главы МИД Армении и Каи Каллас

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и глава евродипломатии Кая Каллас встретились в Брюсселе, где укрепили двухсторонние связи и достигли ряда договоренностей. Об этом пишет армянское внешнеполитическое ведомство.

Мирзоян и Каллас, как сообщает ведомство, обменялись мнениями о международных и региональных процессах. Также обсудили актуальные политические события, в очередной раз подчеркнув важность развития партнерских отношений в нынешних реалиях. Также затронули тему стабильности и мира в регионе.

«В контексте усилий по установлению мира на Южном Кавказе была отмечена ключевая роль подписания соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном», — отмечается в сообщении.

Напомним, что в апреле 2025 года Армения приняла закон о начале процесса вступления в Европейский союз.

Ранее сообщалось, что армянская оппозиция готовится к началу процесса импичмента Пашиняна.